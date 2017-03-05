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Полицейские задержали в Троицком районе мужчине, которого подозревают в незаконном хранении около семи килограммов наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что стражам правопорядка поступили оперативные данные о том, что житель села Троицкое может незаконно хранить наркотики. Выехавшие по указанному адресу полицейские при осмотре одной из надворных построек на участке 27-летнего жителя райцентра нашли пакет, который был наполнен веществом растительного происхождения.

Хозяин дома рассказал стражам правопорядка, что в пакете находится дикорастущая конопля, которую он недавно собрал в окрестностях населенного пункта. Мужчина также добавил, что собирался использовать наркотик лично. Полицейские изъяли все вещество и направили на экспертизу, установившую, что это марихуана общей массой около семи килограммов. Кроме этого, правоохранители изъяли разные приспособления, которые житель Троицкого использовал для потребления наркотиков.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено дело. Мужчине, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, грозит от трех до десяти лет лишения свободы.