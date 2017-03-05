Фото: vk.com/barneos22

Сильный туман опустился на дороги в Алтайском крае, сообщают жители региона в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Так, согласно словам подписчика сообщества, направляющегося из села Поспелиха в Барнаул, видимость на дороге не превышает 15 метров.

Участник группы также выложил фотографию, подтверждающую его слова.

Напомним, что синоптики прогнозировал в воскресенье, 5 марта, температуру от 0 до 5 градусов мороза. В предгорьях столбик термометра должен подняться до +5. Осадков в этот день в крае не будет, однако на дорогах гололедица.