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Глава австрийского внешнеполитического ведомства Себастьян Курц предложил создать центры размещения беженцев из стран Ближнего Востока и Африки за пределами Европейского союза. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Bild, в интервью которой министр вместе с госсекретарем по делам интеграции Йенсом Шпаном поделился видением проблемы мигрантов.

Курц предложил создать в Египте, Грузии и западной части Балканского полуострова лагеря для беженцев, которые будут работать с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Также глава МИД Австрии неодобрительно высказался об иммиграционной политике немецкого канцлера Ангелы Меркель. По мнению Курца, намерения Меркель, стран ЕС и Еврокомиссии были благородными, однако чиновники не учли, что увеличение потока принимаемых беженцев приведет к увеличению числа тех, кто хочет попасть в Европейский союза на постоянное место жительства.