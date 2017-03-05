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Глава австрийского внешнеполитического ведомства Себастьян Курц предложил создать центры размещения беженцев из стран Ближнего Востока и Африки за пределами Европейского союза. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Bild, в интервью которой министр вместе с госсекретарем по делам интеграции Йенсом Шпаном поделился видением проблемы мигрантов.
Курц предложил создать в Египте, Грузии и западной части Балканского полуострова лагеря для беженцев, которые будут работать с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Также глава МИД Австрии неодобрительно высказался об иммиграционной политике немецкого канцлера Ангелы Меркель. По мнению Курца, намерения Меркель, стран ЕС и Еврокомиссии были благородными, однако чиновники не учли, что увеличение потока принимаемых беженцев приведет к увеличению числа тех, кто хочет попасть в Европейский союза на постоянное место жительства.
Комментарии
а не проще ли просто их не пускать вообще в нашу Европу?
А почто не в Магадан,вместе с толерантным Овальным,дадиным и прочей нечести!?
А что, там уже можно детей в министры?
Прямо на Украину, можно сразу у Киив.
В Крым в рубанковскую гостиницу
Батоно Хасан, батоно Магомет...
Ту гость от 13:28,в крыму,такие заднеприводные,как Вы и эти сабжи,коммерческим успехом не пользуються-Крым-не гейропа,каг-то таг......................
Рубанок не хочет помочь беженцам из стран Ближнего Востока и Африки разместив их в своей гостинице за пределами Европейского союза?