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Спасатели нашли в Турции пилота сирийского самолета МиГ-21, который разбился к северу от границы двух стран. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на калан NTV.

Уточняется, что перед крушением летчик смог катапультироваться и приземлился примерно в 500 метрах от обломков МиГ. Пилота нашли не сразу из-за плохой погоды в районе крушения, добавляет агентство. Ему оказали первую помощь в машине экстренной службы и госпитализировали.

РИА Новости со ссылкой на канал Haberturk отмечает, что пилот был найдет в "истощенном" состоянии.

Также агентство передает, что пилот истребителя ВВС Сирии управлял МиГ-21 в одиночку.

Самолет сирийских ВВС разбился на юге Турции в субботу, 4 марта, вечером. Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) заявили, что сбили истребитель.