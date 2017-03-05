Фото: anews.com
Спасатели нашли в Турции пилота сирийского самолета МиГ-21, который разбился к северу от границы двух стран. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на калан NTV.
Уточняется, что перед крушением летчик смог катапультироваться и приземлился примерно в 500 метрах от обломков МиГ. Пилота нашли не сразу из-за плохой погоды в районе крушения, добавляет агентство. Ему оказали первую помощь в машине экстренной службы и госпитализировали.
РИА Новости со ссылкой на канал Haberturk отмечает, что пилот был найдет в "истощенном" состоянии.
Также агентство передает, что пилот истребителя ВВС Сирии управлял МиГ-21 в одиночку.
Самолет сирийских ВВС разбился на юге Турции в субботу, 4 марта, вечером. Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) заявили, что сбили истребитель.
Комментарии
Сирийский пилот на МиГ-21 И зовут его Иван Сидоров?
Каземир решил обозначиться своим любимым смайликом?
Журналисты они такие журналисты - "Самолет сирийских ВВС разбился на юге Турции в субботу, 4 марта, вечером." "пилот был найдет в "истощенном" состоянии" - За ночь истощился! "пилот истребителя ВВС Сирии управлял МиГ-21 в одиночку." Вообще-то МиГ-21 - Одноместный истребитель (кроме учебно-тренировочных).
12:51 У нас он четверть века снят с вооружения и пилотов на него не найти, увы.
Похоже, в Сирии пилоты не едят перед вылетом семь дней. Я не буду говорит о цели, цель святая !
Похоже, в Сирии пилоты не едят перед вылетом семь дней. Я не буду говорит о цели, цель святая !
Есть захочет - вернется из вылета
Сирийский пилот на МиГ-21 И зовут его Иван Сидоров?
Не зля же поют: "Кто же тот пилот, что меня сбил?" - Одного вьетнамца я спросил Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом: "Сбил тебя наш летчик ЛисИцын"
Это вы, вьетнамцы, врете зря В шлемофоне четко слышал я: "Коля, жми, а я накрою!" "Ваня, бей, а я прикрою!" Русский ас Иван подбил меня