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Спасатели нашли сирийского пилота разбившегося в Турции МиГ-21

, ИА "Амител"
Летчик управлял самолетом в одиночку

Фото: anews.com

Спасатели нашли в Турции пилота сирийского самолета МиГ-21, который разбился к северу от границы двух стран. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на калан NTV.

Уточняется, что перед крушением летчик смог катапультироваться и приземлился примерно в 500 метрах от обломков МиГ. Пилота нашли не сразу из-за плохой погоды в районе крушения, добавляет агентство. Ему оказали первую помощь в машине экстренной службы и госпитализировали.

РИА Новости со ссылкой на канал Haberturk отмечает, что пилот был найдет в "истощенном" состоянии. 

Также агентство передает, что пилот истребителя ВВС Сирии управлял МиГ-21 в одиночку.

Самолет сирийских ВВС разбился на юге Турции в субботу, 4 марта, вечером. Члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ) заявили, что сбили истребитель.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2017 12:51
- гость -

Сирийский пилот на МиГ-21 И зовут его Иван Сидоров?

0  0
5.03.2017 12:54
- гость -

Каземир решил обозначиться своим любимым смайликом?

0  0
5.03.2017 13:09
АК-59

Журналисты они такие журналисты - "Самолет сирийских ВВС разбился на юге Турции в субботу, 4 марта, вечером." "пилот был найдет в "истощенном" состоянии" - За ночь истощился! "пилот истребителя ВВС Сирии управлял МиГ-21 в одиночку." Вообще-то МиГ-21 - Одноместный истребитель (кроме учебно-тренировочных).

0  0
5.03.2017 13:12
АК-59

12:51 У нас он четверть века снят с вооружения и пилотов на него не найти, увы.

0  0
5.03.2017 13:14
для АК 59

Похоже, в Сирии пилоты не едят перед вылетом семь дней. Я не буду говорит о цели, цель святая !

0  0
5.03.2017 13:19
- гость -

Похоже, в Сирии пилоты не едят перед вылетом семь дней. Я не буду говорит о цели, цель святая !

Есть захочет - вернется из вылета

0  0
5.03.2017 13:54
Diver

Сирийский пилот на МиГ-21 И зовут его Иван Сидоров?

Не зля же поют: "Кто же тот пилот, что меня сбил?" - Одного вьетнамца я спросил Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом: "Сбил тебя наш летчик ЛисИцын"

Это вы, вьетнамцы, врете зря В шлемофоне четко слышал я: "Коля, жми, а я накрою!" "Ваня, бей, а я прикрою!" Русский ас Иван подбил меня

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