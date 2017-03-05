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Сотрудница телеканала Fox News Хизер Науэрт станет официальным представителем госдепа США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что Науэрт ведет утреннюю программу Fox&Friends, которую любит смотреть лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. По данным источников агентства, ведущую приняли на работу на текущей неделе.

Агентство добавляет, что в данный момент продолжается пауза в общении госдепартамента с прессой. С момента инаугурации республиканца 20 января ведомство прекратило ежедневные брифинги для прессы. Ранее сообщалось, что они возобновятся в понедельник, 6 марта, с действующим представителем Марком Тонером. Ведомство будет использовать обычную форму встречи с репортерами и режим телефонной конференции.

Подчеркивается, что Науэрт стала второй журналисткой Fox, которая будет работать в администрации нового президента США. Ранее представителем американской миссии в ООН стал Джонатан Вактел, который был репортером телеканала в ООН.