Фото: vk.com/barneos22

Серьезная авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Профинтерна в Барнауле. Столкнулись иномарка Ford и грузовик, сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

"ДТП на Калинина — Профинтерна, "Форд" и грузовичок, грузовичок лежит на боку", — написал автор сообщения.

Добавим, что авария произошла прямо на пешеходном переходе, однако никто из пешеходов не пострадал. Официальных данных о состоянии водителей и пассажиров машин нет.

На место ДТП прибыли полицейские и пожарная машина.