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Подозреваемых в совершении убийства семьи из четырех человек задержали в Туве, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Издание отмечает, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Во время тушения пожара в одной из квартир города Ак-Довурак нашли тела 35-летних супругов и двоих малолетних детей с признаками насильственной смерти.

Сотрудники СК и МВД установили, что к совершению преступления причастны две местные жительницы — родные сестры 19 и 25 лет. Они распивали в пятницу, 3 марта, с главой семьи спиртное в его квартире. По предварительным данным, мотивом совершения убийства стала ссора, возникшая между супругой потерпевшего и гостьями, которая затем переросла в драку.

По версии следствия, сестры убили супругов и их детей, а затем подожгли квартиру и скрылись с места происшествия. Позже соседи вызвали пожарных.

Сейчас подозреваемые задержаны, их допрашивают. В скором времени суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении их под стражу.