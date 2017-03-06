Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Солнце и потепление до +8 градусов обещают в Алтайском крае синоптики на понедельник, 6 марта.

"Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь", – говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на этот день.

Температура в светлое время суток в крае составит -3…+2 градуса, в предгорьях +3…+8 градусов.

Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Днем в краевой столице около 0 градусов. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.