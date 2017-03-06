Фото: avito.ru

Коттедж площадью 337 квадратных метров на участке 15 соток продают в Барнауле за 10 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Жилье находится в поселке Власиха на улице Мамонтова. "Дом расположен в экологически чистом районе. Площадь дома – 337,8 м2 + 100 м2 (гараж с баней). На участке выполнен ландшафтный дизайн, есть все плодово-ягодные насаждения. Гараж на две машины, баня, множество подсобных помещений. Внутренняя и внешняя отделка из высококачественных материалов по индивидуальному дизайн-проекту: стены – газобетон, перекрытия – ж/б, облицовка – кирпич", – уточняется в объявлении.

На цокольном этаже находятся спортзал, котельная, мастерская, комната свободного назначения.

На первом этаже расположены зал, кухня, ванная комната, санузел, большой кабинет. На втором этаже – три спальни, санузел с ванной, гардеробная, кабинет.