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Пьяный водитель без прав врезался в машину с грудным ребенком в Барнауле

, ИА "Амител"
По предварительной информации, ребенок не пострадал, но его госпитализировали для обследования

Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием Toyota Kluger и Toyota Camry Gracia произошло в Барнауле вечером в субботу, 4 марта. Об этом сообщается в группе ДНД "Дорожный Патруль".

Уточняется, что авария произошла около 23:00 на нерегулируемом перекрестке улицы Малахова и Петра Сухова. По предварительным данным, водитель Toyota Camry Gracia, будучи пьяным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Kluger, в которой находился грудной ребенок. Его родители попросили вызвать скорую.

Предварительно установлено, что ребенок не пострадал. Прибывшие врачи решили госпитализировать ребенка в медучреждение для обследования.

Отмечается, что водитель Toyota Camry Gracia не только был пьян, но и не имел права управлять автомобилем. По данному факту составлен административный материал.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2017 14:59
TAO

Без прав, бухой и за рулем? Расстрел на месте

0  0
5.03.2017 15:30
- гость -

А причем тут грудной ребенок? И если бы он врезался в машину без оного, то его вина была бы куда меньше?

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5.03.2017 15:37
Гость

По хорошему с грудным ребенком в 23 часа дома надо бы сидеть, а не искать приключений...

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