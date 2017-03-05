Фото: vk.com/barneos22

ДТП с участием Toyota Kluger и Toyota Camry Gracia произошло в Барнауле вечером в субботу, 4 марта. Об этом сообщается в группе ДНД "Дорожный Патруль".

Уточняется, что авария произошла около 23:00 на нерегулируемом перекрестке улицы Малахова и Петра Сухова. По предварительным данным, водитель Toyota Camry Gracia, будучи пьяным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Kluger, в которой находился грудной ребенок. Его родители попросили вызвать скорую.

Предварительно установлено, что ребенок не пострадал. Прибывшие врачи решили госпитализировать ребенка в медучреждение для обследования.

Отмечается, что водитель Toyota Camry Gracia не только был пьян, но и не имел права управлять автомобилем. По данному факту составлен административный материал.