Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием Toyota Kluger и Toyota Camry Gracia произошло в Барнауле вечером в субботу, 4 марта. Об этом сообщается в группе ДНД "Дорожный Патруль".
Уточняется, что авария произошла около 23:00 на нерегулируемом перекрестке улицы Малахова и Петра Сухова. По предварительным данным, водитель Toyota Camry Gracia, будучи пьяным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Kluger, в которой находился грудной ребенок. Его родители попросили вызвать скорую.
Предварительно установлено, что ребенок не пострадал. Прибывшие врачи решили госпитализировать ребенка в медучреждение для обследования.
Отмечается, что водитель Toyota Camry Gracia не только был пьян, но и не имел права управлять автомобилем. По данному факту составлен административный материал.
Комментарии
Без прав, бухой и за рулем? Расстрел на месте
А причем тут грудной ребенок? И если бы он врезался в машину без оного, то его вина была бы куда меньше?
По хорошему с грудным ребенком в 23 часа дома надо бы сидеть, а не искать приключений...