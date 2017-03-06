Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Подготовку к празднованию 9 мая начинают в Барнауле – в краевой столице утверждён профильный оргкомитет.

Постановление "Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." подписал на прошлой неделе сити-менеджер Сергей Дугин.

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В состав оргкомитета вошли более 30 человек. В своем подавляющем большинстве это чиновники. Председателем оргкомитета значится лично глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Зампредседателя оргкомитета назначен заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов.

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Среди известных общественников, включенных в состав оргкомитета, отметим председателя барнаульского отделения "Российского Союза Ветеранов" Матрену Андрейченко и председателя Барнаульской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валентина Бороздина.

