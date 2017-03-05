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Новый ежегодный Национальный туристический рейтинг составили в России. Его авторы — центр информационных коммуникаций "Рейтинг" и журнал "Отдых в России" — определили самые известные, узнаваемые и привлекательные для туристов региональные бренды.

"Визиталтай.рф" отмечает, что организаторы исследования составили список из 1000 региональных туристических брендов, которые разделили на пять групп: "Объекты показа (достопримечательности, места отдыха, географические и промышленные объекты)"; "Туристические маршруты"; "Мероприятия событийного туризма"; "Гастрономические бренды" и "Народные художественные промыслы".

Алтайский мед занял 22-ю строчку в топ-100 туристических брендов страны, а также второе место в топ-25 гастрономических брендов. Отмечается, что 89% респондентов подтвердили, что знают этот бренд, который ассоциируется у них с регионом его происхождения. 73% опрошенных заявили, что хотят посетить Алтайский край для знакомства с этим брендом.

Отмечается, что в первой тройке туристических брендов РФ оказались Третьяковская галерея, Москвоский Кремль и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, занявшие первое, второе и третье место соответственно.

Портал отмечает, что алтайский мед, как отмечают эксперты, наделен уникальными свойствами и не имеет равных по содержанию высокоценных натуральных компонентов. К тому же он является самым сложным по составу. Подчеркивается, что наименование места происхождения товара "Алтайский мед" было зарегистрировано Роспатентом в 2015 году.