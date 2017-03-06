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Рынок первичной недвижимости в Алтайском крае за год показал падение цен на 4,7%, сообщает портал "Мир квартир".

Издание исследовало ситуацию в 72 регионах страны, где есть достаточное число объектов для анализа. В этом списке Алтайский край оказался на 47-м месте со средней стоимостью квадратного метра в "первичке" 40 462 рубля. Удешевление за год составило 4,7%.

Средняя же цена квадратного метра в российских новостройках составила 59 385 рублей, а годовое удешевление – 2,3%. Таким образом, цены в крае упали куда значительнее, чем в среднем по стране.

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По итогам 2016 года самая дорогая "первичка", что понятно, в Москве – 205 989 рублей за квадрат. Здесь, к слову, падение цен составило аж 8,4%. На втором месте Санкт-Петербург, где в среднем квадратный метр торговался на уровне 103 860 рублей. В Северной столице первичный рынок показал рост на 2,2%. Третья строчка за Крымом, где квадрат в 2016 году стоил 85 561 рубль, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.