Фото: vk.com/barneos22

КамАЗ и LADA Granta столкнулись на Павловском тракте в Барнауле, сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла днем в воскресенье, 5 марта, рядом с торгово-развлекательным центром "Арена".

"Только что на "Арене" "Гранта" залетела под Камаз, движение в сторону Попова будет затруднено, — написал в сообществе свидетель ДТП.

На опубликованном снимке видно, что столкновение машин было незначительным, и никто серьезно не пострадал.