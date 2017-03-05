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Семь россиян и одного украинца отпустили из нигерийского плена. В данный момент они находятся в аэропорту Франкфурта, а на следующей неделе собираются вернуться домой в Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека города Севастополя Павла Буцая.

По его словам, моряки уже связались с родственниками.

Уточняется, что гражданское судно, на котором в том числе находились и моряки из РФ, захватили нигерийские пираты в феврале текущего года. Моряков высадили с корабля и отвезли в пиратский лагерь на берегу. Компания-владелец судна "BBC Caribbean" вела сложные переговоры с пиратами и смогла договориться об освобождении экипажа.

По словам Буцая, переговоры оказались весьма успешными. "Моряки — жители Севастополя, уже находятся во Франкфуртском аэропорту и со дня на день полетят на родину", — добавил правозащитник, отметив, что они нормально себя чувствуют.