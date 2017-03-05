Фото: vk.com
Молодой мужчина на площади Ленина в Новосибирске разделся и напал на автомобиль скорой помощи, об этом сообщают очевидцы в группе "Инцидент-Новосибирск" во "ВКонтакте".
На записанном камерой автомобильного видеорегистратора ролике видно, что парень стоит перед капотом реанимобиля, после чего начинает раздеваться и бросать вещи в лобовое стекло. Оставшись обнаженным, он также попытался пнуть выезжающую с парковки Toyota, после чего оторвал регистрационный номер у реанимобиля и попытался сделать то же самое с крышкой капота.
Когда машина скорой помощи начинает сдавать назад, парень бежит за автомобилем. На этом запись заканчивается.
В сообщении подчеркивается, что причина неадекватного поведения молодого человека не ясна.
В ГУ МВД по региону уточнили, что в воскресенье, 5 марта, в 8:50 в полицию от оператора 03 поступило сообщение, что на улице Ленина избит мужчина. На место ЧП выдвинулись медики и полицейские. Прибывшие на место врачи увидели стоящего на дороге мужчину, который начал раздеваться и кидаться на прохожих и проезжающие мимо авто.
Позже полицейские уговорили парня и помогли ему одеться, после чего сопроводили на пост полиции. Молодому человеку вызвали скорую, которая доставила его в больницу для проверки адекватности.
Комментарии
Думал, что это скорая сексологическая помощь?
Курнул спайса?