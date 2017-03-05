Фото: vk.com

Молодой мужчина на площади Ленина в Новосибирске разделся и напал на автомобиль скорой помощи, об этом сообщают очевидцы в группе "Инцидент-Новосибирск" во "ВКонтакте".

На записанном камерой автомобильного видеорегистратора ролике видно, что парень стоит перед капотом реанимобиля, после чего начинает раздеваться и бросать вещи в лобовое стекло. Оставшись обнаженным, он также попытался пнуть выезжающую с парковки Toyota, после чего оторвал регистрационный номер у реанимобиля и попытался сделать то же самое с крышкой капота.

Когда машина скорой помощи начинает сдавать назад, парень бежит за автомобилем. На этом запись заканчивается.

В сообщении подчеркивается, что причина неадекватного поведения молодого человека не ясна.

В ГУ МВД по региону уточнили, что в воскресенье, 5 марта, в 8:50 в полицию от оператора 03 поступило сообщение, что на улице Ленина избит мужчина. На место ЧП выдвинулись медики и полицейские. Прибывшие на место врачи увидели стоящего на дороге мужчину, который начал раздеваться и кидаться на прохожих и проезжающие мимо авто.

Позже полицейские уговорили парня и помогли ему одеться, после чего сопроводили на пост полиции. Молодому человеку вызвали скорую, которая доставила его в больницу для проверки адекватности.