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Съезд правящей Либерально-демократической партии Японии решил изменить партийный устав и продлить срок полномочий лидера партии до девяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Агентство уточняет, что проходящий в Токио в воскресенье, 5 марта, съезд ЛДП решил продлить срок полномочий главы партии с текущих двух сроков по три года (всего шесть лет) до трех сроков по три года (до девяти лет).

Партия, которая победит на выборах в нижнюю палату японского парламента, выдвигает своего кандидата в премьеры страны. Таким образом, лидер победившей партии становится главой кабмина. Если ЛДП сможет сохранить позиции, принятая съездом поправка будет означать продление полномочий премьер-министра Синдзо Абэ до 2021 года. По старой схеме, он должен был покинуть свой пост в 2018 году.

Отмечается, что глава либерал-демократов Абэ занял свой пост в 2012 году после победы его партии над демократами на всеобщих выборах.

"Российская газета" добавляет, что ранее однопартийцы премьера не раз требовали дать ему больше времени для проведения экономических реформ, а также летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

Выборы председателя партии должны состояться осенью следующего года, добавляет агентство. Ожидается, что Абэ выдвинет свою кандидатуру.