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Отсутствие осадков и гололедицу прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Так, в течение всех суток в крае будет ясная погода. Ночью и в утренние часы местами возникнет туман и изморозь, температура воздуха составит -9...-14 градусов, а в предгорьях — от 15 до 20 градусов мороза.

Днем столбик термометра поднимется до -3...+2, в предгорьях +3...+8. Ветер будет дуть юго-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле 6 марта также не будет осадков и возникнет гололедица на дорогах, утром на город местами опустится туман, также прогнозируют изморозь. В темное время суток в городе температура за окном составит -13...-15 градусов, а днем будет около 0 градусов. Ветер также задует юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, а днем усилится до 5-10 метров.