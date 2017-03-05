Фото: vk.com

Опасное развлечение — прыжки с заброшенного здания в снег — придумали себе дети в Новосибирске. Об этом сообщил местный житель, выложивший в сеть видео с развлечениями подростков в группе "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

По словам автора записи, дети облюбовали заброшенное здание на улице Лесосечной в Нижней Ельцовке. Сначала подростки в поисках острых ощущений бегали там ежедневно, а теперь прыгают в снег с высоты примерно третьего этажа, добавил местный житель.

Подписчик задался вопросом, куда смотрят родители, пока их дети рискуют своим здоровьем.

После публикации видео в сети, в ГУ МВД по области дали комментарий. По словам пресс-службы, в данный момент сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних, которые будут работать с прыгающими детьми и их родителями, проводят проверку. Также они устанавливают собственника здания и то, как подростки попадают на его территорию.