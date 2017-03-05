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Российский лидер Владимир Путин собирается встретиться в Москве 9 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с главой Турции Реджепом Эрдоганом 10 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Встречи планируются", — приводит агентство ответ представителя Кремля.

Ранее в воскресенье, 5 марта, израильский премьер сообщил, что собирается в четверг, 9 марта, встретиться в Москве с главой РФ для обсуждения сирийского вопроса.

На текущей неделе глава турецкого внешнеполитического ведомства заявлял, турецкий лидер также планирует в ходе визита в Россию 10 марта обсудить вышеозвученную тему.