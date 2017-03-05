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Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети по балансовому ограничению. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Энергоатом".

"Пятого марта 2017 года в 02:05 (03:05 мск) энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствие с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние "горячая остановка", — цитирует агентство сообщение.

Ведомство отмечает, что по данным на 5 марта, на Запорожской АЭС работают четыре энергоблока.

"Российская газета" добавляет, что 16 февраля другой энергоблок Запорожской АЭС — третий — отключили на плановый ремонт продолжительностью 270 суток.

В компании подчеркивают, что замечания к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала отсутствуют. Суммарная мощность генераторов равна 3 420 МВт. Радиационный фон в районе расположения станции и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 километра) составляет 8-12 микрорентген в час. Данные значения "соответствуют природному радиационному фону", — добавляют в компании.

Запорожская АЭС является самым крупным энергетическим объектом на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первые четыре энергоблока ввели в эксплуатацию с 1984 по 1987 года, пятый - в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.