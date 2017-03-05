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Сенатор Алексей Пушков полагает, что глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию в обмен на безвизовый режим. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Twitter-аккаунт сенатора.

"Глава МИД Австрии предложил отправлять беженцев из ЕС в Грузию — видимо, в обмен на безвизовый режим. Интересно, сможет ли Грузия отказать ЕС?" — цитирует издание сообщение Пушкова.

Напомним, ранее австрийский министр предложил создать в Грузии, а также в Египте и в западной части Балканского полуострова центр для приема беженцев, работающий с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Издание отмечает, что соглашение между Евросоюзом и Грузией о безвизовом режиме было подписано 1 марта в Брюсселе.