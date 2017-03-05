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Футбольный манеж "Темп" открылся в Барнауле в воскресенье, 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Темп" является первым полноразмерным футбольным манежем, у которого нет аналогов в Алтайском крае. Площадь объекта, который построен за счет частных инвестиций, имеет площадь 5760 квадратных метров. Его уже используют для развития детско-юношеского футбола в регионе. В манеже занимаются свыше 450 детей и подростков.

После торжественной церемонии состоялся матч двух команд барнаульского "Динамо" — действующих футболистов и ветеранов команды прошлых лет. В ее состав вошли Андрей Силютин, Андрей Клименко, Александр Суровцев, Денис Пантелеев, Алексей Сорочкин, Виктор Рыбаков и другие экс-игроки клуба. В матче участвовал Евгений Смертин, а Алексей Смертин руководил командой с тренерской скамьи.