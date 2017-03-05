Фото: youtube.com

Девушка спрыгнула на пути метро на станции "Сибирская" в Новосибирске, а затем ушла в тоннель. Об этом сообщили очевидцы, опубликовавшие днем видео ЧП в соцсетях, передает "НГС.Новости" со ссылкой на группу "Инцидент Новосибирск".

На кадрах видно, как девушка стоит на путях рядом со стеной станции метро "Сибирская". Также слышно, как работники метро отгоняют людей от края платформы.

На видео девушка пытается дотронуться ногой до рельса, а затем уходит в тоннель. В социальных сетях предполагают, что ее, вероятно, позвали туда сотрудники метро.

В полиции уточнили, что об инциденте дежурным по станции очевидцы сообщили пассажиры в 15:40. Полицейские приняли меры и попросили девушку выйти отуда, после чего она вышла. В ГУ МВД добавили, что девушке, которая является уроженкой села Хабары Алтайского края, 17 лет. В данный момент ее жизни ничего не угрожает, с ней работают полицейские и врачи.

В полиции не знают, зачем она уходила в тоннель. Поезда, по данным источника в МВД, не останавливали, полицейские отреагировали сразу же.