Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин попробовал себя в роли разносчика пиццы, чем удивил заказчиков, пишет ТАСС.

У себя в аккаунте Instagram спортсмен разместил видео, где он, переодетый в специальную униформу, стучится в дверь к одному из заказчиков в штате Вирджиния. Затем последний, не веря своим глазам, зовет сына для встречи гостя. Отмечается, что в семье получателя пиццы не обошлось без поклонников хоккеиста.

Телекомпания NBC отмечает, что не все заказчики были любителями хоккея: в другом доме женщина, которая забирала пиццу, не поняла в чем заключался сюрприз даже после прояснения ситуации. "Я спортом не интересуюсь", — сказала американка. В ответ на это Овечкин ответил: "Ну и хорошо!", а затем рассмеялся.

Babysitter doesn't do sports. So we're 1 for 2. Haha... pic.twitter.com/cv5RTOBxRL