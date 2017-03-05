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Режим прекращения огня ввели в Донбассе. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения действует с 11:00. "Это совместная инициатива наша и ЛНР", — добавил Басурин.

Он подчеркнул, что ДНР и ЛНР предложили прекратить обстрелы через представителей Совместного центра по контролю и координации.

Он также добавил, что в данный момент режим прекращения огня сохраняется. Басурин отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от действий Украины. Для успеха перемирия она должна обеспечить не только прекращение огня регулярных частей ВСК, но и со стороны радикальных бандформирований украинских националистов, добавляет "Коммерсант".