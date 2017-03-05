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Вертолет Московского авиацентра эвакуировал в больницу жительницу столицы, которая упала с восьмого этажа во время пожара на востоке Москвы. Об этом сообщает в воскресенье, 5 марта, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиационного центра.

В сообщении авиацентра в Twitter сказано, что сейчас москвичка находится в реанимации. Она отравилась продуктами горения, а также получила тяжелые травмы.

Ранее московский главк МЧС сообщил, что в квартире на восьмом этаже дома по улице Молостовых произошел пожар на площади 55 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 11:00.

Во время тушения пожара из соседних и выше расположенных квартир с помощью подъемных механизмов и защитников капюшона "Феникс" спасли десять человек, в том числе одного ребенка.