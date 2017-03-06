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ОДН что дышло: гендиректор БГЭС о новом начислении скандального норматива

, ИА "Амител"
По непонятной причине законодатели решили, что платить по счетчику слишком сложно

Генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади рассказал в эфире радио "Эхо Москвы" о том, почему ОДН стал дышлом в нашем законодательстве и как с ним ужиться ресурсовикам, управляющим компаниям и жителям Алтайского края.

Идея нового ОДН

В чем была идея при переводе ОДН в жилищную услугу? По непонятной причине наши законодатели решили: товарищи, хватит платить по счетчику, слишком  сложные вычисления. Будете  платить фиксированную сумму в размере норматива. И если раньше затраты на ОДН были в 98% случаев ниже норматива, то после активирования изменений в законе предполагалось, что все начнут платить строго по нормативу. Сказать,  что он неправильно большой – ошибка. Норматив не должен быть маленьким, потому что его главный смысл – стимулирование к установке общедомовых приборов учета.

Высшая математика ЖКХ

Ни в одной стране мира вы не встретите такой высшей математики ЖКХ, как у нас. Старая схема начислений за ОДН, которая работала до 2012 года, была предельно понятной. Кстати, именно  ее практикуют все европейские страны. Когда на местах общего пользования стоят счетчики и исходя из их показаний, формируется платеж за ОДН. Это и были всем понятные прозрачные платежи. Четыре года назад внедрили иную систему расчетов. С 2012 года ОДН начали считать не по счетчикам в подъездах, а по общедомовым приборам учета. Эти законодательные поправки мы пережили. Наладили работу, организовали системный сбор показаний как общедомовых приборов учета, так и индивидуальных. Внедрили систему АСКУЭ для дистанционного сбора и передачи данных. В последние годы проблема по ОДН в части электричества, которой заведует Барнаульская горэлектросеть,  решена на 99%

Трое в лодке

В результате произошедших изменений в ОДН все оказались в одной лодке – и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации, и жители. Эта лодка называется "Что делать?" Если всем действовать строго по закону,  ОДН вырастет в разы. И в такой ситуации в разных регионах люди отреагировали по-разному. Мы, конечно, не пчелы против меда. Однако БГЭС всегда выступала за то, чтобы тарифы не росли необъяснимыми способами и всегда  были обоснованными. Достаточно вспомнить историю 2009 года. Именно нами был организован коллективный протест бизнесменов и общественных деятелей, когда возникла угроза, что в Барнауле будут установлены самые высокие в крае тарифы на электричество.

Тревогу били полгода назад

По ОДН мы сделали предварительные расчеты еще полгода назад, спрогнозировали их увеличение и потихонечку били тревогу. Били ее, били … Однако никто особо не реагировал. Тогда в ноябре прошлого года мы обратились к народному фронту Путина. Они нас выслушали и поддержали. Начали подключать общественность, а уже в конце прошлого года региональное отделение нашего ОНФ подготовило депешу, обращение к центральному аппарату, где говорилось, что неплохо бы притормозить, поскольку при принятии закона совершенно очевиден кратный рост ОДН.

Что делать, решали хуралом

Пришел новый год, и все заработало. И мы вновь собрались большим хуралом. Присутствовали БГЭС, ОНФ, жилищная инспекция, представители городов края. Одним словом, весь свет ЖКХ. С докладом выступил Вычислительный центр ЖКХ. Их эксперты описали общественности ту ужасающую картину, которая нарисуется, если сделать все начисления за ОДН строго по букве закона.  ВЦ ЖКХ предложил ничего не менять и все расчеты сделать по приборам учета. Строго говоря, меньше не больше, а потому ничьи интересы ущемлены не будут, рассудили мы. После этого из недр краевого министерства родилась рекомендация для УК – делайте все по-старому.

ОДН что дышло

В истории ОДН русская пословица про дышло пришлась весьма кстати. Как регионы растолковали закон об ОДН, так и вышло. Многие не стали вникать в эту тему. Просто взяли под козырек,  особо не задумываясь о последствиях. Картина маслом вырисовалась уже в феврале, когда люди получили январские квитанции. Отличился, например, Ярославль. Опять же там губернатор издал указ, который заморозил на полгода действие закона о новом ОДН. Весьма заметно о себе заявила Ульяновская область. Там губернатор высказался достаточно однозначно, что такому безобразию в его регионе не бывать. Эти новости вызвали резонанс в федеральных СМИ. Такой, что главный идеолог нововведений в ОДН  господин Чибис (заместитель министра Минстроя России) позвонил лично губернатору. Впоследствии родилось письмо на имя всех руководителей субъектов Федерации. В нем Минстрой дал разъяснения, что допустимы начисления за ОДН, или СОИ (содержание общего имущества) не по нормативу, а по фактическому потреблению. Правда, такие поблажки действуют только до 1 июля, до принятия нового норматива.

Прогноз на новый норматив

Уверен, летом появится еще одно письмо Минстроя аналогичного содержания. Норматив не должен быть ниже действующего. Это иллюзия, опасное заблуждение, что давайте установим маленький норматив и будет счастье. Ничего подобного. Более того, действующий норматив не противоречит идеологии законодателей, которую они озвучивают сейчас. В частности, Минстрой заявил, что при наличии решения общего собрания жильцов можно платить по факту, если сумма меньше норматива. Я склоняюсь к тому, что ситуация так и будет решена. Норматив в жилищных услугах останется по-прежнему достаточно высоким, чтобы стимулировать граждан  к установке общих счетчиков. Жители же  будут, как и положено по Жилищному кодексу, определять размер платы за содержание общего имущества. При этом они попытаются найти разумный компромисс между фактическим потреблением ОДН и тем значением, которое они будут оплачивать на постоянной основе. Собственно говоря, сложным путем, но мы вновь возвращаемся к старой понятной конструкции, которая  работала до 2012 года. Тогда приборы учета стояли на местах общего пользования,  и по факту это предъявлялось жителям.


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Комментарии

6.03.2017 08:10
227

Не понял суть его монолога, но по крайней мере Василиади вызывает симпатию своим желанием систематически вести диалог с населением, чего не делает ни один другой руководитель его круга.

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6.03.2017 08:13
месный

я чтото не пойму, а кто мешает на ОДН счётчик поставить? и запитать всё что общее через него?

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6.03.2017 08:23
- гость -

Переделок много. Электрохозяйство старых домов может быть довольно запутанным.

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6.03.2017 08:26
- гость -

месный, до 2012г. так и было. Однако, счетчик на ОДН учитывал только электроэнергию общих приборов, а украденное не учитывал. Жулики решили, что у них воровать нельзя, и придумали систему по которой народ сам у себя ворует.

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6.03.2017 08:52
- гость -

6.03.2017 08:26 - гость - У меня ОДН (2016год) составляет до 50% от моего потребления. При этом БГЭС не находит левых потребителей им это не выгодно. А проблема заключается в ихнем оборудовании (качество электроэнергии)

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6.03.2017 09:20
- гость -

Рассказывает все красиво, а у себя в конторе порядок нет желания навести .В январе обратился за справкой об отсутстсвии долгов 500р проверка счетчика 300р справка.Вконце февраля опять такая же понадобилась, пришел таже песня, предыдущая проверка счетчика уже" устарела"в итоге за 2 месяца 2000р с дорогой за бумажку ,что я им ничего не должен(электричество около 500р месяц)не хилый приработок.

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6.03.2017 09:21
- гость -

В статье упомянут господин Чибис, так вот его и благодарите, это он все эти инновации изобретает.

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6.03.2017 09:40
медведь-шатун

Мошенники одним словом, кто мешает счётчик поставить на дом..., а нет, . Квитанцию принесли ОДН за свет в подвале 217 руб (с квартиры) - да там света отродясь не было и поди докажи.....

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