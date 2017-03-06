Украинские радикалы сняли блокаду с железной дороги в Конотопе

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Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила об урегулировании ситуации с блокировкой железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что участники блокады согласились не мешать движению поездов и покинуть место блокировки.

В "Укрзализныця" также отметили, что железнодорожники договорились предоставлять ежемесячно народному депутату, который являлся участником блокировки ж/д сообщения, информацию о перевозимых грузах между Украиной и РФ. Кроме того, было условлено, что все поезда, которые двигаются по этому направлению, будут проходить необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля на станции Хутор-Михайловский.

Также говорится, что в переговорах участвовали железнодорожники, правоохранители и народные депутаты страны. В компании подчеркнули, что блокировка железной дороги в Конотопе не повлияла на движение пассажирских поездов.

В Национальной полиции Украины сообщили, что в воскресенье, 5 марта, участники блокады остановили два украинских грузовых состава: один – на четыре минуты, а другой стоял более часа. В связи с этим было открыто уголовное производство.

Напомним, украинские радикалы, которые блокируют торговлю с ДНР и ЛНР, в минувшую субботу, 4 марта, заявили об открытии нового блокпоста – на ж/д станции Конотоп Сумской области (около 70 км от границы с РФ) для того, чтобы остановить движение поездов из России.