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Российский певец Дима Билан признался поклонникам, что болен и ему надо провести операцию. Исполнитель рассказал об этом на церемонии ZD AWARDS, пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на "МК".

По данным издания, Билан не пришел на мероприятие, а о своей награде на церемонии узнал на больничной койке.

Певец по телефону признался, что долго тянул с восстановлением, однако наступило время, "когда все-таки надо заняться здоровьем". Билан не стал уточнять, какая болезнь его сразила, заверив, что все будет хорошо.