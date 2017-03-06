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Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР проверяют обстоятельства гибели пожилого мужчины в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга, сообщает "Российская газета".
Правоохранительные органы сообщили, что 56-летний мужчина умер вечером в воскресенье, 5 марта, в зоне прилета международных рейсов.
Согласно результатам первоначальной проверки, житель Екатеринбурга прибыл в город вечерним рейсом из Праги. В зоне прилета ему стало плохо, мужчина потерял сознание. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины, по предварительной версии, из-за тромбоэмболии легочной артерии.
Специалисты осматривают место ЧП и опрашивают очевидцев. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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