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Партию репчатого лука весом 20 тонн не пропустили в Алтайский край из Казахстана пограничники и специалисты Россельхознадзора.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, автомобиль, на котором перевозилась продукция, был остановлен на Рубцовском фитосанитарном контрольном посту.
"Гражданин Казахстана пытался ввезти на территорию РФ для реализации в г. Новосибирске продукцию высокого фитосанитарного риска без фитосанитарного сертификата. При проверке сопроводительных документов и осмотре груза установлено, что страной происхождения задержанной продукции является Республика Казахстан", – уточняют в Россельхознадзоре.
В итоге транспортное средство с грузом было возвращено по месту отправления.
Комментарии
Почему не сожгли или не подавили трактором? Это было бы по-нашему, в смысле, по-путински.
Не сожгли, потому что не санкционные, а выращены в Казахстане