Фото: "Рива-спорт"
Барнаульская команда "Университет" в рамках чемпионата страны Высшей лиги "А" дважды обыграла на своем паркете одного из аутсайдеров первенства – "Трансгаз-Ставрополь". "Студенты" в первом круге потеряли очки в матчах в гостях, поэтому болельщики барнаульской команды вправе были ожидать реванша.
"Университет" подошел к матчам на хорошем ходу. Наша команда довольно неплохо провела игры с тремя лучшими командами первенства. Так, после матчей на выезде с "Прикамьем" "Университет" сумел привезти три очка.
Однако ожидание от игры омрачила травма нашего капитана Ивана Брагина, которую он получил на разминке. На площадке его заменил молодой Денис Горбачёв, который здорово вошёл в игру и помог команде. Прекрасный матч выдал связующий Чеславс Свентицкис, который не только раздавал отменные передачи, но вытащил несколько сложных мячей в защите. Также прекрасную игру продемонстрировали Константин Порошин, Алексей Сычев и Иван Валеев.
"Университет" довольно уверенно провел первую игру, контролировал ход встречи и выиграл 3-0. Во втором матче "студенты" также довольно легко взяли две стартовые партии, и казалось, что игра снова закончится с разгромным счетом. Однако игроки команды "Трансгаз" показали характер и сумели взять две партии.
В итоге все решалось в заключительном сете, где "Университет" смог доказать, что он сильнее, и выиграл 15-13.
После двух побед команда Ивана Воронкова возвращается в тройку лидеров чемпионата и продолжает борьбу за выход в Суперлигу. Свои следующие игры "студенты" проведут 18 и 19 марта на выезде против воронежского "Кристалла", идущего на 10-м месте в чемпионате.
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