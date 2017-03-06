Понедельник

Начать неделю можно с новых фильмов. Если вы не успели посмотреть фантастический боевик "Логан: Росомаха", драму с Мэттью МакКонахи "Золото" или новую часть "Обитель зла: Последняя глава", отправляйтесь в кино, чтобы потом было что обсудить с коллегами и друзьями.

Вторник

Главное культурное событие наступившей недели – премьера оперетты "Цыганский барон" в театре музыкальной комедии. Как рассказал режиссер постановки Константин Яковлев, барнаульцев ждет по-настоящему весенний спектакль. Участие в постановке примут около 100 человек: артисты, хор, полный состав балета и оркестр. Зрелище обещает быть красочным, а дополнит его музыка Иоганна Штрауса.

Показы пройдут 7, 8 и 9 марта.

В МТА можно будет посмотреть спектакль по рассказам Надежды Тэффи "Чертова закуска", а в театре драмы – комедию "Два ангела, четыре человека".

Среда

В Международный женский день можно будет побывать на премьере оперетты "Цыганский барон" в музкомедии или посмотреть лирическую комедию "Валентин и Валентина" в МТА. В драме пройдет показ спектакля "Ретро".

Также 8 марта свое 20-летие в краевой столице отметит рок-группа "Пилот". Со сцены прозвучат самые отборные композиции. Концерт пройдет в баре Che Guevara, а начнется в 18:00.

Читайте также: Рок-группа "Пилот" отметит в Барнауле свое 20-летие

На большом экране появится долгожданное продолжение "Трейнспоттинг" или "На игле". Знакомые многим персонажи на этот раз займутся порно-бизнесом. Идеальная премьера в Международный женский день.

Четверг

9 марта в музкомедии пройдет еще один показ спектакля "Цыганский барон", а в драме – комедия "Укрощение строптивой".

Среди киноновинок, которые выйдут на большой экран на этой неделе, будут приключенческая картина "Конг: Остров черепа", российская комедия "Любовь с ограничениями", французская романтическая лента "SuperАлиби" и фильм с Расселом Кроу "Отцы и дочери".

Пятница

В конце рабочей недели можно будет отдохнуть на итальянской комедии "Моя профессия – синьор из общества", которая пройдет в драме, или на "Юнона и Авось" в музкомедии.

Кроме того, в клубе "Гараж" выступит известный рэпер Нигатив. Исполнитель презентует в краевой столице свой шестой по счету сольный альбом NIX ET NOX, а также исполнит полюбившиеся публике хиты. Начало концерта в 19:00.

Читайте также: Интеллигентный рэпер с душой Нигатив выступит в Барнауле в начале марта