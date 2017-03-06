Помощь в оборудовании торговых залов, супермаркетов и продуктовых магазинов предоставляет "Торговый дом оборудования". Компания реализует б/у и новую технику для хранения рыбы, мяса, молока, готовых блюд в отделе кулинарии.
Клиенты могут оформить длительную или краткосрочную аренду, а также продать свои витрины и холодильники (по ненадобности). По любым вопросам консультируют менеджеры интернет-магазина tdobu.ru. Доставка приобретённого/арендованного оборудования или вывоз техники из торгового зала производятся по предварительной договорённости.
При отсутствии средств на дорогостоящие установки для хранения продуктов в торговых залах можно арендовать качественные установки от "Торгового дома оборудования". Вся техника тщательно проверяется, дезинфицируется и предоставляется:
- в долгосрочное использование;
- для кратковременной аренды (порядка 14 дней);
- на продажу.
Выбирая холодильное оборудование, можно самостоятельно разместить требуемые позиции в корзине и ожидать звонка менеджера. Также клиенты могут воспользоваться помощью консультанта или самостоятельно приехать в офис компании. В любом случае заявка будет оперативно обработана и согласована с покупателем.
При оформлении договора аренды или покупке холодильных витрин оговаривается услуга доставки и профессионального монтажа техники в торговом зале.
В интернет-каталоге tdobu.ru представлена широкая линейка:
- промышленных холодильников и витрин;
- профессиональных линий раздачи;
- качественного пекарского оборудования или установок для кондитерских;
- популярной мебели для оборудования ресторанов, кафе, баров.
Клиентам также доступны моечные ванны, вытяжки с разной мощностью, печи, технологичное оборудование, автоматические линии упаковки. Всю информацию о предоставляемых услугах и возможных скидках можно получить от консультантов или самостоятельно прочесть на страницах сайта "Торгового дома оборудования".
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