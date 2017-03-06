Фото: ХК "Алтай"

Хоккейная команда "Алтай" в последнем матче первенства ВХЛ уступила дома "Славутичу" со счетом 2-3 и не пробилась в плей-офф турнира.

Любопытно, что в матче в Нижнем Тагиле "Юниор-Спутник" уступил саранской "Мордовии" – 1-5. Заветная путевка, таким образом, зависела от результата матча в Барнауле. Для этого "Алтаю", чтобы забраться на восьмую строчку в таблице, необходимо было побеждать, причем в основное время.

Как пишет "Алтайский спорт", первый период прошёл практически в равной борьбе. Хоккеисты играли гораздо активнее и инициативнее, чем в предыдущем матче. Смоляне контролировали шайбу, хозяева играли на контратаках. Казалось, что в первом периоде ворота команд останутся в неприкосновенности, однако на руку "Славутичу" сыграли два удаления в составе "Алтая". В итоге после первого периода "Алтай" проигрывал 0-1.

С началом второй двадцатиминутки "Алтай" завладел игровой инициативой. Штурм ворот Михаила Шпакова завершился точным броском Вадима Плешкова. Это была первая шайба хоккеиста за "Алтай".

В дебюте третьего периода "Алтай" остался в меньшинстве, которое спустя 30 секунд реализовал Эдуард Симонов – 1-2. В середине периода "Славутич" сумел забросить ещё одну шайбу, увеличив своё преимущество до двух шайб. Хозяева смогли ответить голом Никиты Данилова за 24 секунды до окончания третьего периода.

Таким образом, барнаульская команда не попала в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате девятое место из десяти.

"Все было в наших руках, мы сами упустили. Вчера: удаление – гол. Ребята были мотивированы, все им рассказали, что нужно делать. Да, хорошая реализация большинства у соперника во вчерашней игре, сегодня так же: мы играем в большинстве – не удаляйтесь, играйте спокойно. Мы игру переворачиваем, играем втроем, получаем опять гол в большинстве, а сами забить не можем. Посмотрите начало игры сегодняшней: два выхода, на контратаках выходы – забивай, решай игру – не можем ничего сделать. Больше нечего сказать", – прокомментировал исход встречи главный тренер "Алтая" Евгений Бакланов.