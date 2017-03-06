Фото: youtube.com
Барнаульцев удивила необычная перевозка половины "Жигулей". Ее зафиксировал на видео один из местных жителей, выложивший затем ролик в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
"Перевезти "Жигули" на крыше "Жигулей" – да не проблема", – написал автор, назвав перевозчиков чудиками.
Он отметил, что некоторое время спустя автомобиль двигался уже в сопровождении ГИБДД.
В комментариях пользователи предположили, что владелец авто просто не хотел переплачивать за перевозку. Еще один подписчик сообщества отметил, что не удивился бы, если бы на "Жигулях" перевозили половину КамАЗа.
Комментарии
багажник на крыше рассчитан на нагрузку в 50кг эта конструкция весит около 200кг
гость -11:08 "конструкция весит около 200кг" Если перевести в другие единицы измерения, то это всего 4 мешка картошки
ну да, где-то 5 мешков картошки но разрешено только 50кг
И 200 не будет.