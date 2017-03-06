Россию ждут тяжелые последствия катастрофического расслоения, если лево-патриотические силы не придут к власти. Об этом на встрече с журналистами алтайских СМИ во время своего четырехдневного визита в регион сказал известный молодой писатель и журналист, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Шаргунов, напомним, прошел в Госдуму по списку КПРФ. Он не является членом партии, но состоит в думской фракции коммунистов. В ГД он представляет Алтайский край, республики Алтай, Бурятия, Тыва.
Вот как он ответил на вопрос журналистов о том, почему не является членом партии: "Имя моей партии — Россия (…). Моя задача – быть народником, показать, что народные депутаты есть".
Он призвал не демонизировать российский парламент, но признал, что многие в Госдуме живут как "на другой планете".
Говоря о будущем страны, он выразил надежду на приход к власти "созидательных лево-патриотических сил", которые могли бы поменять курс.
"Действительно, Россия — социальное государство. Нам нужно правительство созидания, которое будет заниматься промышленностью, сельским хозяйством. Мы будет выходить из этого сырьевого тупика. Необходим пересмотр итогов приватизации, прогрессивной шкалы налогообложения. Надо прищучить олигархов", – сказал Шаргунов.
Он высказал надежды на обновление патриотического движения, комплиментарно приведя в пример приход в руководство алтайского отделения КПРФ молодой Марии Прусаковой. Нынешние элиты назвал гнилыми: "Где сердце их, там и сокровище их".
Сегодня, по словам Сергея Шаргунова, мало искренних патриотов.
"Мы 25 лет видим, как наши деятели переобуваются прямо в воздухе, меняя свои позиции от рьяных демократов, становясь рьяными державниками, ранее будучи вполне рьяными коммунистами. Настоящих последовательных людей, готовых искренне отстаивать свои принципы, не так много", – пояснил депутат.
Комментарии
Регулярно наблюдаю его в прениях на каналах ТВ. Последователен, умен и искренен. Одним словом-Молодец!!!
Коммунисты-олигархи - очень интересное сочетание. Чем они от ЕдРо и прочих отличаются - только названием
А что за телка рядом сидит?
От таких варягов пользы населению края никакой! Конечно неплохо, что вспомнил о Конституции и о социальном государстве, но это только слова...О том, что Россия демократическая республика очевидно не подозревает.
"Россию ждут тяжелые последствия катастрофического расслоения, если лево-патриотические силы не придут к власти."
Вот те раз. А правые и центр значит уже не патриотические?
Шаргунов - нормальный чел.
это типа новый Ленин Lol
А что за телка рядом сидит? --------------------------------------- там женщина сидит, а телка это мамка твоя!
6.03.2017 10:38 - гость - А что за телка рядом сидит? _________________________________________________
это Надежда Константиновна...
Коммунисты- это вам не СР-ы потешные...
Элвис 11:37 особенно коммунист Зюганов!
6.03.2017 11:37 Элвис
Почитайте "коммуниста" Ру.банка. Его с членов на зады перебрасывает постоянно.
-гость-11:41 коммунист Ру.банок контужен в боях с фашисто-бандеровскими дивизиями