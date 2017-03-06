Россию ждут тяжелые последствия катастрофического расслоения, если лево-патриотические силы не придут к власти. Об этом на встрече с журналистами алтайских СМИ во время своего четырехдневного визита в регион сказал известный молодой писатель и журналист, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Шаргунов, напомним, прошел в Госдуму по списку КПРФ. Он не является членом партии, но состоит в думской фракции коммунистов. В ГД он представляет Алтайский край, республики Алтай, Бурятия, Тыва.

Вот как он ответил на вопрос журналистов о том, почему не является членом партии: "Имя моей партии — Россия (…). Моя задача – быть народником, показать, что народные депутаты есть".

Он призвал не демонизировать российский парламент, но признал, что многие в Госдуме живут как "на другой планете".

Говоря о будущем страны, он выразил надежду на приход к власти "созидательных лево-патриотических сил", которые могли бы поменять курс.

"Действительно, Россия — социальное государство. Нам нужно правительство созидания, которое будет заниматься промышленностью, сельским хозяйством. Мы будет выходить из этого сырьевого тупика. Необходим пересмотр итогов приватизации, прогрессивной шкалы налогообложения. Надо прищучить олигархов", – сказал Шаргунов.

Он высказал надежды на обновление патриотического движения, комплиментарно приведя в пример приход в руководство алтайского отделения КПРФ молодой Марии Прусаковой. Нынешние элиты назвал гнилыми: "Где сердце их, там и сокровище их".

Сегодня, по словам Сергея Шаргунова, мало искренних патриотов.

"Мы 25 лет видим, как наши деятели переобуваются прямо в воздухе, меняя свои позиции от рьяных демократов, становясь рьяными державниками, ранее будучи вполне рьяными коммунистами. Настоящих последовательных людей, готовых искренне отстаивать свои принципы, не так много", – пояснил депутат.