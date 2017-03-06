Фото: leroymerlin.ru
Открытие второго гипермаркета сети "Леруа Мерлен" в Барнауле на Правобережном тракте состоится в конце марта.
Между тем в данный момент известно, что магазин будет работать для покупателей в том же режиме, что и первый барнаульский гипермаркет сети на Павловском тракте, — с 08:00 до 22:00.
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Также на официальном сайте компании опубликовали перечень услуг, которые будут доступны для клиентов в магазине на Правобережном тракте. В их числе указаны:
- доставка товара на дом;
- возврат товара;
- кредит;
- резка дерева и стекла;
- колеровка;
- пошив штор;
- оказание сервисных услуг и ремонта по гарантии;
- проверка техники;
- установка кухонь, дверей и окон;
- обслуживание корпоративных клиентов.
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Ранее портал Amic.ru сообщал, что застройщик принял решение перепроверить документацию и исключить все возможные просчеты на стадии проектирования и строительства. В итоге проект отправили на повторную экспертизу.
Комментарии
А директор кто будет??
дурацкий магазин
Совместный проект Мурло лерман и ФССП.)) http://www.amic.ru/news/382265/
Проект амбициозный! Ждем испытания весенним половодьем. Первопроходцу правого берега - ни пуха ни пера)))
смоет его