Молодой российский писатель, автор книг "Битва за воздух свободы", "Катаев: погоня за вечной весной", журналист и депутат КПРФ от Алтайского края Сергей Шаргунов намерен летом презентовать в регионе свою новую книгу. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Барнауле в пятницу, 3 марта.
"Рабочее название книги "Родина — ложка". Она частично историческая, обо всей нашей прекрасной и многострадальной стране. Это история рода, впечатление от поездок", – рассказал Шаргунов.
Первая презентация предварительно запланирована на начало июня 2017 года.
Также он сообщил о задумке провести в регионе большой литературный фестиваль.
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Сергей Шаргунов стал депутатом Госдумы седьмого созыва от партии КПРФ.
Комментарии
В России нет партий. Партия должна придерживаться определённых взглядов и идеологии. Чего ни у одной российской партии нет. Если, например, в США республиканцы это консервативно настроенные граждане, поддерживающие традиционные семейные ценности, владение оружием, смертную казнь, то демократы напротив выступают за легализацию однополых браков, против оружия и тд. Поэтому массовый исход, и постоянная смена принадлежности там про исключены