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Расписание государственной итоговой аттестации 2017 года для школьников утверждено Минобрнауки России.
Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, сдача ЕГЭ в крае пройдет в три этапа:
- досрочный этап состоится с 23 марта по 14 апреля;
- основной этап ЕГЭ состоится с 29 мая по 1 июля;
- дополнительный период сдачи госэкзаменов для выпускников, получивших неудовлетворительные результаты, пройдет с 5 по 16 сентября.
Что касается ОГЭ для выпускников 9-х классов, то он также пройдет в три этапа:
- досрочный – с 20 апреля по 6 мая;
- основной – с 26 мая по 29 июня;
- дополнительный – с 5 по 22 сентября.
"Как и в прошлом году, наряду с резервными сроками для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день по всем предметам. Им воспользуются те участники, которые по какой-либо причине не смогут участвовать в экзамене в основной или в резервный день", – добавляют в краевом минобрнауки.
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