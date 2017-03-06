Фото: kladperm.ru
Агентство Bloomberg обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров. В первую сотню вошли россияне: один из основных владельцев и глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг, а также основатель USM Holdings Алишер Усманов, пишет РИА Новости.
В тройке лидеров, по данным на воскресенье, 5 марта, оказались основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда) и глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).
Также в топ-10 попали бывший президент испанской компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох, которые владеют большей частью корпорации Koch Industries (по 48,1 миллиарда), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).
Из вошедших в список россиян Потанин оказался на 51-й строчке (16,6 миллиарда долларов), Мордашов – на 54-й (16,5 миллиарда), Вексельберг занял 62-ю позицию (14,8 миллиарда), Усманов – 70-ю (13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин разместился на 71-м месте (13,9 миллиарда), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – на 74-м (13,4 миллиарда). Закрывает первую сотню основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).
Агентство отмечает, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компании, в которых миллиардеры имеют доли. По ряду компаний расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Комментарии
да то все равно не настоящий рейтинг, а вроде списка соцсоревнования эффективных менеджеров-капиталистов истинные владельцы мира все равно в тени - нет в этих списках ни Рокфеллеров, ни Морганов, ни Ротшильдов
Киножурнал “Новости дня” (март 2017 года) “Рабочие ГМК "Норильский никель" , Новолипецкого металлургического комбината, Череповецкого металлургического комбината и шахтеры шахт “Северная”, “Воркутинская”, “Воршагорская”, “Заполярная” и “Комсомольская” преисполнены гордостью за своих хозяев, которые благодаря их самоотверженному труду заняли достойные места в рейтинге миллиардеров Агентства Блумберг”.
6.03.2017 11:20 - гость -
А вы не заметили, что западных хозяев в рейтинге гораздо больше, чем российских?
- гость - 6 марта 2017 г. 11:23 ВВП России - 2% от мирового.
6.03.2017 11:27 - гость - 4 россиянина в первой сотне - это 4% так что не ври про 2%, это миша 2%
- гость - 6 марта 2017 г. 11:23 А западные хозяева тоже получили куски госсобственности в ходе залоговых аукционов?
Доля России в мировом ВВП – всего 2,49%.
6.03.2017 11:30 - гость -
А западные хозяева когда-то с госсобственностью расставались? Фамилии династий напомнить?
вот тут в вики написано что по данным МВФ доля России 3.28%, а доля германии 3.38%
вот нежданчик для наших либерастов
ну ссылка у модератора на эти цифры
Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов) -------- Каждый раз читаешь новость,что половину своих денег он отстёгивает на благотворительность. Но у него всё больше и больше,он что их выкакивает.
6.03.2017 11:48 - гость -
наши либерасты просто в шоке как у позорной гейропейской страны с населением 81 млн. человек ВВП может быть больше чем у процветающей с населением 145 млн.