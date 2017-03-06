Для современного человека уже давно большим приоритетом в выборе обуви являются удобство и комфорт. В случае с настоящей немецкой обувью можно быть уверенным, что качество – это неотъемлемая черта каждой модели. Стильная и комфортная обувь от немецкого бренда Caprice – это настоящий подарок для тех, кто любит красивую и качественную обувь.
Одной из самых известных разработок Caprice является технология Walking on Air. Данная технология придаёт обуви лёгкость, снижает влажность внутри обуви и защищает от холода. К тому же она быстро сохнет и не деформируется, имеет потрясающую амортизацию и снижает нагрузку на ноги.
Caprice производит модели на любой вкус и предпочтение: классические, модельные, повседневные, спортивные.
ТРЦ "Весна" – "Немецкая обувь"
Гипермаркет "Алтай" – "Немецкая обувь. Дисконт"
ТОЦ "Проспект" – "Европейская обувь"
ТРЦ "Европа" – GОERGO
ТРЦ "Огни" – Lisette
ТЦ "Красноармейский" – "Империя обуви. Дисконт"
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