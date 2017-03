Фото: youtube.com

Российский форвард команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров забил решающий буллит в ворота "Баффало Сейбрз" без броска, чем привел в восторг партнеров по команде и пользователей соцсетей.

Основное время матча завершилась вничью (1:1). Кучеров принес "Тампе-Бэй" победу в серии буллитов, исполнив издевательский финт: хоккеист дезориентировал вратаря ложным замахом клюшки, в итоге шайба на низкой скорости прокатилась у голкипера "Сейбрз" между ног.

Wow !! He did that twice this week in practice. pic.twitter.com/k1zo0zqsqi