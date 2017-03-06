Фото: Виталий Уланов, "Алтайский спорт"
Ежегодный краевой бал "Юные дарования" прошел в Барнауле 4 марта в девятый раз. Он собрал лучших молодых спортсменов Алтайского края, их тренеров и родителей. Людей, добившихся высоких результатов по итогам 2016 года, наградили памятными подарками и стипендиями фонда Алексея Смертина "Юные дарования".
Проект поддерживается грантом губернатора Алтайского края. Гостей приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин, который пожелал всем подросткам удачи, а их родителям – терпения. Одной из главных звезд мероприятия был экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который пожелал ребятам реализовать себя.
"Для спортсмена важны сила духа, характер, функциональная подготовка, уважение к родителям и тренеру. Но самое главное – это заниматься своим любимым делом. Желаю вам завоевать много медалей, какими бы тяжёлыми они ни были", – сказал основатель фонда "Юные дарования".
По итогам 2016 года в десятку лучших юных спортсменов Алтайского края вошли Мария Дорожкина (шахматы), Анжелика Паренчук (лёгкая атлетика), Арина Ищук (спортивная гимнастика), Анастасия Величкина (биатлон), Виталий Шишкин (горнолыжный спорт), Данил Кореньков (волейбол), Никита Харитонов (восточное боевое единоборство), Михаил Гоненко (волейбол), Анна Смирнова (фехтование) и Владимир Авдеев (настольный теннис).
Попасть на награждение смогли не все спортсмены. У некоторых сейчас проходят соревнования, поэтому за них награду получили их родители или тренеры.
Комментарии
А где конькобежцы?