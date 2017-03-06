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Дорожники на территории Алтайского края и Республики Алтай готовят федеральные трассы к паводковому периоду.
Как сообщили в управлении федеральных автодорог "Алтай", специалистам предстоит обеспечить бесперебойное и безопасное движение по дорогам в весенний период. Отметим, что, согласно прогнозам, паводок в этом году обещает быть одним из самых сложных за последние годы.
"Снегозапасы на территории Алтайского края и Республики Алтай превышают норму. Созданная при управлении комиссия проверяет готовность к пропуску ледохода и паводковых вод федеральных автодорог Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан", а также проводит осмотр искусственных сооружений. В случае обнаружения опасных процессов в конструкциях подрядные организации примут неотложные меры по их локализации и устранению", – подчеркивают в дорожном ведомстве.
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В данный момент разработан план противопаводковых мероприятий, в рамках которого дорожникам предстоит провести работы по очистке от снега верха земляного полотна, кюветов, лотков, водоотводных канав и водопропускных труб.
Также будет произведен откол льда по периметру опор мостов и нарезка борозд перед ними, чтобы обеспечить безаварийный пропуск ледохода.
Сейчас подготавливается техника и запас каменных материалов для предупреждения и ликвидации возможных разрушений. Основные мероприятия должны быть завершены до 20 марта.
Во время весеннего половодья на федеральных трассах в круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады и мобильные механизированные отряды.
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