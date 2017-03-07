Вторник, 7 Март, 07:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Планируете ли вы поздравлять женщин 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,34
€ 61,86
Brent
$ 51,5
-8°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Великий пост – 2017
Новости

Как провести 8 марта в Барнауле и куда стоит сводить женщину?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Концерт итальянского саксофониста и театральная премьера о цыганских страстях: куда сходить с любимой в женский день?

В преддверии Международного женского дня Amic.ru уже писал, каким презентом любимую порадовать, а что ни в коем случае дарить не стоит. Теперь пришло время подумать и о досуге. Тем, кто еще не распланировал себе культурную программу на 8 марта, мы хотим посоветовать несколько интересных мероприятий, куда можно сводить свою спутницу вечером.

Театр

Так, в женский праздник состоится масштабное и долгожданное театральное событие – в музкомедии пройдет премьера оперетты "Цыганский барон". Зрителей ждут зажигательные танцы, страсть, музыка Иоганна Штрауса, красивые костюмы и живописная картинка. Эта постановка пользуется большой популярностью среди театров и входит в золотой репертуар классической оперетты. Участие в постановке примут около 100 человек: артисты, хор, полный состав балета и оркестр.

Читать также: Театр музкомедии работает над "позитивным" спектаклем о цыганской жизни

Тем, кто попасть на премьеру в музкомедии не успеет, советуем отправиться на лирическую комедию "Валентин и Валентина", над которой работал начинающий режиссер и артист МТА Алексей Бурдыко. Это будет трогательная история любви. А в драме вечером покажут спектакль "Ретро".

Кино

С креативной барышней можно сходить на продолжение знаменитой ленты "На игле". "Трейнспоттинг 2", где главные герои займутся порно-бизнесом. Фильм выйдет на экран как раз в Международный женский день.

Любительниц более тривиальных фильмов стоит сводить на российско-итальянскую комедию "Любовь прет-а-порте", где римский ловелас и гуляка Джорджио должен доказать отцу, что в своей жизни сможет всего добиться сам. Однако свои коррективы в его планы вносит встреча с русской девушкой Ольгой, которая долго ждала свою любовь.

Также неплохим вариантом станет посещение эротической драмы "На 50 оттенков темнее". Если вашей избраннице понравилась первая часть "50 оттенков серого", то можете смело покупать билеты и на эту.

Концерты

Достойным мероприятием на 8 марта станет концерт итальянского саксофониста Росарио Джулиани, компанию которому составят музыканты из России. Мероприятие пройдет в филармонии. В программе прозвучит музыка великих композиторов Ennio Morricone и Nino Rota в джазовых обработках. Пришедшие услышат музыку из известных кинофильмов "Крёстный отец", "Однажды в Америке", "8 1/2", "Сладкая жизнь", "Дорога", "Новый кинотеатр "Парадизо", "Однажды на Диком Западе".

С любительницами рок-н-ролла стоит отправиться на концерт популярной группы "Пилот", которая отметит в краевой столице свое 20-летие. Концерт пройдет в баре Che Guevara, а начнется в 18:00.

Читайте также: Рок-группа "Пилот" отметит в Барнауле свое 20-летие

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:24
Цены на цветы не стали повышать в барнаульских магазинах к 8 марта 0
07:03
Что ждет мужчин, решивших сэкономить на 8 марта. Объяснение в гифках 0
06:44
Как провести 8 марта в Барнауле и куда стоит сводить женщину? 0
06:23
Коттедж с дубовым паркетом продают в Барнауле за 10,5 млн рублей. Фото 1
06:01
Как сильно подорожают коммунальные услуги для барнаульцев в 2017 году? 1
05:05
Команды Алтайского края начнут выступление в молодой Лиге КВН-Алтай Lite 0
04:04
Солнце, гололед и переменный ветер обещают в Алтайском крае 7 марта 0
01:13
Средство от рака существует, но фармкомпании молчат об этом – ученые 0
00:32
Ученые: стресс не способствует похудению 0
23:12
Показываем необычную иллюзию: полет вертолета без вращения лопастей 0
22:15
Китаец попытался переплыть реку на экскаваторе и чуть не утонул. Видео 0
21:14
Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели военнослужащего в Сирии 0
20:12
Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России 0
19:47
Медведев сократил срок перечисления маткапитала до 10 дней 0
19:24
Владимир Путин лично поздравил Валентину Терешкову с юбилеем. Фото 0
19:07
Коротко о главном: разводы чиновников, угроза Затону и новый "Леруа Мерлен"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 марта
18:49
Кремль приветствовал решение об отмене приговора воспитательнице 0
18:33
Автомобиль сбил пешехода в центре Барнаула и скрылся с места аварии 0
18:19
СМИ узнали о лицензии частной компании на освоение шельфа в Крыму 0
18:04
Что такое мироточивая икона и в чем ее особенность? 1
17:49
Две маршрутки столкнулись на остановке в центре Барнаула. Фото 0
17:34
Николай Дроздов поблагодарил Александра Карлина за экологические проекты 1
17:22
Житель Алтайского края убил бензопилой своего знакомого 4
17:11
Министр юстиции рассказал о росте разводов среди алтайских чиновников 10
17:01
Пассажирский автобус горит на проспекте Ленина в Барнауле – очевидцы. Фото 3
16:50
Жителя Новоалтайска судят за пьяное ДТП с тяжкими травмами 2
16:36
Поезд сбил насмерть трех человек в Татарстане 0
16:28
Роспотребнадзор подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в Подмосковье 0
16:14
Депутат Госдумы предложил превратить драки футбольных фанатов в вид спорта 2
16:06
Житель Алтая пропил и проел 40 тысяч рублей, которые украл у знакомого 0
15:53
Россиянку арестовали в Турции по делу об убийстве посла Карлова – СМИ 0
15:39
СМИ сообщили подробности ранения генерала Милюхина в Сирии 8
15:23
Стихийные парковки мешают снегоуборочной технике в Барнауле 13
15:15
Автомобиль загорелся в алтайском городе-курорте 0
15:07
Москвичка погибла в Таиланде, упав с балкона на 27-м этаже 0
14:50
Молодой бийчанин украл с витрины спортивного магазина джемпер 2
14:37
Мультфильм с Путиным-тореадором снимают в Финляндии 0
14:24
Двое работников новосибирской пилорамы убили троих коллег и ушли спать – СК 2
14:16
Волонтеры разыскивают пропавшего более недели назад жителя Алтайского края 0
14:03
Затон может поплыть: власти готовятся к ЧС в проблемном микрорайоне 13
13:51
Все по расписанию. В какие дни алтайские школьники будут сдавать ЕГЭ-2017? 1
13:36
Курганский суд отменил приговор осужденной за репост воспитательнице 4
13:23
Покупка тюльпанов к 8 марта обернулась для барнаульца потерей 20 тыс. руб. 6
13:16
Глава Республики Сербской назвал решенным вопрос о принадлежности Крыма 11
13:07
Машина легенды бокса Мэйуэзера сгорела после поджога в Британии. Видео 1
13:00
Немецкий обувной бренд Caprice объявляет распродажу новой коллекции 1
12:51
Лучших алтайских спортсменов наградили на балу "Юные дарования" в Барнауле 1
12:40
СМИ сообщили о планах руководства Госдумы реформировать аппарат 4
12:36
Движение по проспекту Социалистическому в Барнауле перекроют на четыре часа 1
12:32
Читатели Amic.ru угадали десять "оскарят" и получили подарки 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.