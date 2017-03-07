В преддверии Международного женского дня Amic.ru уже писал, каким презентом любимую порадовать, а что ни в коем случае дарить не стоит. Теперь пришло время подумать и о досуге. Тем, кто еще не распланировал себе культурную программу на 8 марта, мы хотим посоветовать несколько интересных мероприятий, куда можно сводить свою спутницу вечером.

Театр

Так, в женский праздник состоится масштабное и долгожданное театральное событие – в музкомедии пройдет премьера оперетты "Цыганский барон". Зрителей ждут зажигательные танцы, страсть, музыка Иоганна Штрауса, красивые костюмы и живописная картинка. Эта постановка пользуется большой популярностью среди театров и входит в золотой репертуар классической оперетты. Участие в постановке примут около 100 человек: артисты, хор, полный состав балета и оркестр.

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Тем, кто попасть на премьеру в музкомедии не успеет, советуем отправиться на лирическую комедию "Валентин и Валентина", над которой работал начинающий режиссер и артист МТА Алексей Бурдыко. Это будет трогательная история любви. А в драме вечером покажут спектакль "Ретро".

Кино

С креативной барышней можно сходить на продолжение знаменитой ленты "На игле". "Трейнспоттинг 2", где главные герои займутся порно-бизнесом. Фильм выйдет на экран как раз в Международный женский день.

Любительниц более тривиальных фильмов стоит сводить на российско-итальянскую комедию "Любовь прет-а-порте", где римский ловелас и гуляка Джорджио должен доказать отцу, что в своей жизни сможет всего добиться сам. Однако свои коррективы в его планы вносит встреча с русской девушкой Ольгой, которая долго ждала свою любовь.

Также неплохим вариантом станет посещение эротической драмы "На 50 оттенков темнее". Если вашей избраннице понравилась первая часть "50 оттенков серого", то можете смело покупать билеты и на эту.

Концерты

Достойным мероприятием на 8 марта станет концерт итальянского саксофониста Росарио Джулиани, компанию которому составят музыканты из России. Мероприятие пройдет в филармонии. В программе прозвучит музыка великих композиторов Ennio Morricone и Nino Rota в джазовых обработках. Пришедшие услышат музыку из известных кинофильмов "Крёстный отец", "Однажды в Америке", "8 1/2", "Сладкая жизнь", "Дорога", "Новый кинотеатр "Парадизо", "Однажды на Диком Западе".

С любительницами рок-н-ролла стоит отправиться на концерт популярной группы "Пилот", которая отметит в краевой столице свое 20-летие. Концерт пройдет в баре Che Guevara, а начнется в 18:00.

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