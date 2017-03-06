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Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, которого осудили в Черногории, сбежал в Италию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.
"Он сбежал в Италию", — приводит агентство слова его жены Ирины, которая отказалась раскрывать подробности произошедшего.
"Газета.Ru" отмечает, что на странице Троицкого во "ВКонтакте" появилось сообщение, согласно которому он смог сбежать из тюрьмы в Черногории при помощи "турецкой мафии". При этом "Паук" попросил о помощи русских людей в Албании, Италии, Сербии и Хорватии, чтобы музыкант мог к ним обратиться.
При этом в воскресенье, 5 марта, Life со ссылкой на самого лидера группы сообщил, что Троицкого освободили власти Черногории. По словам "Паука", приговор отменил Высший суд Подгорицы. Он также добавил, что таким образом "первая инстанция пыталась спасти свое лицо на пороге вступления в Евросоюз и НАТО". "То есть с помощью новых юридических формулировок обосновать похищение российского гражданина", – рассказал изданию Троицкий.
Данную информацию телеканалу "Рен ТВ" в тот же день подтвердила мать музыканта Валентина Троицкая. Она отметила, что "Паука" освободили еще неделю назад.
Газета напоминает, что инцидент произошел 3 сентября минувшего года в курортном городе Сутоморе. Музыканта арестовали в связи с подозрением в поджоге дома россиянина. В октябре Троицкого приговорили к десяти месяцам тюрьмы в Черногории.
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