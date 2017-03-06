Редакция Amic.ru подвела итоги конкурса "Десять "оскарят", приуроченного к главному событию года в американском кино. Церемония вручения премии "Оскар" в 89-й раз прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.
Суть игры была очень проста: читателям необходимо было назвать обладателей статуэток кинопремии в десяти основных номинациях. За угадывание каждой из них мы начисляли необходимое количество баллов. В этом году академики в нескольких категориях довольно неожиданно распределили призы. Так, за лучшую иностранную картину статуэтку получила иранская драма "Коммивояжер", а не "Тони Эрдманн". Также мало кто из участников игры "Десять "оскарят" угадал, что лучшим фильмом станет картина "Лунный свет".
В итоге три игрока, набравшие большее количество очков в тесте раньше всех, получили подарочные сертификаты на четыре человека для прохождения реалити-квеста Fantasy-Quest.
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