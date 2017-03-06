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Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, претендующая на пост президента Франции, уверена, что нет никаких оснований называть Владимира Путина убийцей.
Об этом, как передает РИА Новости, она высказалась в интервью телеканалу CBS News. Отвечая на вопрос журналиста, не считает ли она президента РФ "убийцей", Ле Пен сказала: "Нет, я так не думаю, ничего Владимир Путин не сделал, чтобы я пришла к такому выводу".
Отметим, ранее во время интервью с президентом США Дональдом Трампом ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли назвал Владимира Путина убийцей. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания оскорбительны и недопустимы.
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Также Марин Ле Пен в своем интервью подчеркнула, что считает опасным ведение холодной войны против России.
"Я вам скажу, что представляет опасность для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза", – подчеркнула политик.
Комментарии
Ну, как говорится: Кто платит деньги - тот и заказывает музыку!
Естессна вофка не убийца. Он "благославлял" на убийствА!
А Обаму, Меркель и Оланда называть убийцами есть основания
- гость - 6 марта 2017 г. 12:28
А с Обамой, Меркелем и Оландом пусть занимаются амеры, немцы и французы соответственно. тут бы со своими ворами и государственными преступниками разобраться...
СОК 6 марта 2017 г. 12:33 А с Обамой, Меркелем и Оландом пусть занимаются амеры, немцы и французы соответственно. тут бы со своими ворами и государственными преступниками разобраться...
Последнее время с ними неплохо разбираются. Но проблема, что амеры, немцы и французы тоже участвуют в разборках внутри России, всяко разно называя тех, до кого им далеко ни их дело. В ответ придется и их назвать также, тем более оснований для этого больше
гость - 6 марта 2017 г. 12:38 Последнее время с ними неплохо разбираются ----------------
не смеши мои тапки. Про эти разборки уже говорено не раз: Сердюков, Чайка, не Димон, Васильева, рыжий, Ротенберг, и протчая шваль. Ну и тот, конечно же, в этом списке, кто ими руководит, с чьего согласия дербанится страна и нищает народ.
6.03.2017 12:43 СОК пока ты на свободе, считаю что борьба с ворами ведется из рук вон плохо.
СОК 6 марта 2017 г. 12:43 Ну и тот, конечно же, в этом списке, кто ими руководит, с чьего согласия дербанится страна и нищает народ.
Ну часть тех, из-за кого дербанится страна и нищает народ уже сидят, а те кто боится, что за ними придут в панике пишут гневные посты на того, кто их садит. Поэтому не смешивай мух с котлетами, кто бы и когда бы не руководил страной, у него будут друзья, но могут быть контролируемые, могут быть контролируемые КПСС, а могут быть контролируемые Клинтон. Из всех зол надо выбирать наименьшее
СОК 6 марта 2017 г. 12:43
Как бы с ними не разбирались, это не дело Обамы, Меркель или Оланда, пусть у себя разбираются. У них там все кандидаты замараны, но это их дело, как у нас - наше
Ну еще бы. За те деньги, что ей карлик отслюнил, можно что угодно сказать.
Убийцей нельзя. Узурпатором можно
Божена,залогинтесь,из вас сок хреновый получаеттсо,прокисшей!
Божена,залогинтесь,из вас сок хреновый получаеттсо,прокисшей!
Зачем ты пробуешь ее сок, дурачпок?
Сок и Рубанок одного поля ягоды. Тролли.
Да кто ж его пробовать будет, вонишша стоит.
Да кто ж его пробовать будет, вонишша стоит.
- гость - 6 марта 2017 г. 13:54 Сок и Рубанок одного поля ягоды. Тролли. --------------- написал тролль
Сок стух-однозначно!
Путин- убийца бородатых друзей ИГИЛ,каг-то таг! Я с этим не согласен,у нас и безбородых хватает!
Невзоров сказал,что за кремлёвские деньги эта баба готова вымыть красную площадь.
Ле Пен - которая в ультра-правой партии руководитель? Нас теперь фашисты защищают? Напомнило: фюрер и его друг дуче.
Ну конечно для лепенши вова не убийца. Он для неё благотворитель... или спонсор.